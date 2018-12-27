Son Dakika Haberleri: Ardahan'da Kar Yağışı Etkisini Arttırdı

Ardahan'da Kar Yağışı Etkisini Arttırdı

26 dakika önce

Ardahan'da kar yağışı etkisini arttırdıARDAHAN - Ardahan'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle sabah erken saatlerde yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı, kentin tamamına yakınında etkili olmaya başladı.

Ardahan'da kar yağışı etkisini arttırdı

ARDAHAN - Ardahan'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle sabah erken saatlerde yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı, kentin tamamına yakınında etkili olmaya başladı.
İl genelinde sabah saatlerinden itibaren başlayan yoğun kar yağışı kısa sürede kent merkezini beyaz örtüyle kapladı. Kara hazırlıksız yakalanan kent sakinleri, yollarda zor anlar yaşadı. Ardahan Belediyesi ekipleri şehir merkezinde kar küreme çalışması yaptı.
Kar yağışı kent içi ve şehirler arası yollarda küçük çaplı maddi hasarlı kazalara da yol açtı. Özellikle Ardahan-Posof, Ardahan-Şavşat, Çıldır-Aktaş kara yollarında aksaklık yaşanmaması için trafik ve karayoları ekipleri seferber edildi. Sabah saatlerinde kent merkezinde hava sıcaklığı ise sıfırın altında 4 derece olarak ölçüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 11:53 Kaynak: İHA

Sabah, Ardahan, Kar, Genel
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