Kar yağışı etkisini sürdürdü - Son Dakika

Ardahan kent merkezinde kar yağışı etkili oldu.
Sabah yağan kar, akşam saatlerinde de etkisini gösterdi. Kar kısa sürede kenti beyaza bürüdü.
Kaldırım ve yolların yanı sıra araçlar da karla kaplandı.
Karla birlikte kentte hava sıcaklığı sıfırın altında 3 dereceye kadar düştü.
Yetkililer, kar ve soğuk hava nedeniyle özellikle yüksek kesimlerde buzlanmanın oluşmaya başladığını belirterek, sürücülerin tedbirli olmasını istedi.
- Kaynak: AA
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