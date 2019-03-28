Ardahan'da Kar Yağışı Kenti Beyaza Bürüdü
1 saat önce
- Ardahan'da kar yağışı kenti beyaza bürüdüARDAHAN - Ardahan'da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.
- Ardahan
'da kar yağışı kenti beyaza bürüdü
ARDAHAN - Ardahan'da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Baharı bekleyen Ardahanlılar için kar yağışı sürpriz olmadı.
Ardahan'da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrasında kent beyaza büründü. Mayıs ayına kadar bile kar yağışının görülebildiği ilde vatandanlar çok da şaşkınlık yaşamadı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:57 Kaynak: İHA
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