Ardahan'da kar yağışı nedeniyle 106 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
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Ardahan'da kar yağışı nedeniyle 106 köy yolu ulaşıma kapandı

20.03.2022 00:58
Ardahan'da kar yağışı nedeniyle 106 köy yolu ulaşıma kapandı

Ardahan'da 2 gündür etkisini gösteren kar ve tipi nedeniyle 106 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.

Ardahan'da 2 gündür etkisini gösteren kar ve tipi nedeniyle 106 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.

Kentte etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle 106 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi bünyesindeki karla mücadele ekiplerinin kardan kapanan yolları temizleme çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, Ardahan- Artvin karayolunda etkili olan fırtına nedeniyle ekipler, ulaşımda aksamaların yaşanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - ARDAHAN

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Ardahan, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ardahan'da kar yağışı nedeniyle 106 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ardahan'da kar yağışı nedeniyle 106 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
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