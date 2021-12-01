Ardahan'da kar yağışı nedeniyle çok sayıda araç yolda kaldı - Son Dakika

Ardahan'da yoğun kar yağışı ve tipi ulaşımı aksatıyor.
Kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan kar, ilerleyen saatlerde etkisini arttırdı.
Yoğun kardan dolayı Ardahan- Göle kara yolunun Güzçimeni köyü mevkisinde onlarca araç yolda kaldı.
Kara yolları ekipleri söz konusu yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı.
Sürücülerin araçlarıyla beklediği yolda ekiplerin yol açma çalışması sürüyor.
Kaynak: AA
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