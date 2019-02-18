Son Dakika Haberleri: Ardahan'da Kar Yağışı Nedeniyle Okullar Tatil Edildi

Ardahan'da Kar Yağışı Nedeniyle Okullar Tatil Edildi

1 saat önce

Ardahan'da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Ardahan'da Kar Yağışı Nedeniyle Okullar Tatil Edildi, System.String[]
Ardahan'da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Ardahan Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle il genelinde tüm okulların yarın tatil edildiği bildirildi.


Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 07:26 Kaynak: AA

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