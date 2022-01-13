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Ardahan'da kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi - Son Dakika

Ardahan'da kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi

13.01.2022 10:02
Ardahan'da kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi

Ardahan'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 3 ilçede ilk ve orta dereceli okullar bir gün süreyle tatil edildi.

Ardahan'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 3 ilçede ilk ve orta dereceli okullar bir gün süreyle tatil edildi. Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut incelemelerde bulunmak üzere gittiği köy yolunda mahsur kaldı. Makam aracı köylülerin yardımıyla kurtarıldı.

Ardahan'da dün akşam başlayan ve bu sabah saatlerinde etkisini arttıran kar yağışının ardından Hanak, Damal ve Çıldır ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullar bir gün süreyle tatil ilan edildi.

Öte yandan Ardahan İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut incelemelerde bulunmak üzere gittiği Tunçoluk köyünde kara saplandı. Yolda mahsur kalan araç köylülerin yardımıyla kurtarıldı.

Ardahan'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 39 köy yolu da ulaşıma kapandı. Özel idare ekipleri karla mücadele çalışmasını aralıksız sürdürüyor. - ARDAHAN

Ardahan'da kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi
Ardahan'da kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi

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milli eğitim bakanlığı, Ardahan, okullar, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ardahan'da kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ardahan'da kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi - Son Dakika
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