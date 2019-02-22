Son Dakika Haberleri: Ardahan'da Kar Yağışı ve Sis

Ardahan'da Kar Yağışı ve Sis

27 dakika önce

Ardahan'da kar yağışı ve sis sürücülere zor anlar yaşattı.

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Ardahan'da kar yağışı ve sis sürücülere zor anlar yaşattı.

Kent merkezi ve Göle ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı daha sonra yerini buzlanma ve sise bıraktı.

Özellikle Ardahan- Şavşat karayolunun Sahara mevkisinde etkisini gösteren kar yağışı ve sis yüzünden sürücüler zor anlar yaşadı.

Kar yağışının ardından il merkezinde etkili olan soğuk hava sebebiyle de yollarda buzlanma oluştu.

Yetkililer sürücüleri yollardaki buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 08:00 Kaynak: AA

Göle, Ardahan, Kar, Güncel
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