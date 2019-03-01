Ardahan'da Kar Yağışı ve Tipi
40 dakika önce
Ardahan ve Göle ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı.
Ardahan
ve Göle
ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı.
Kent merkezinin yanı sıra özellikle Göle ilçesinde öğleden sonra kar yağışı etkili oldu.
Yüksek kesimlerde tipiye dönüşen olumsuz hava koşulları sebebiyle kara yollarında sürücüler güçlükle ilerleyebildi. Kar
ve tipiden dolayı trafikte aksamalar yaşanan Kars-Göle kara yolunun Boğatepe mevkisinde, ekiplerin iş makinesi desteğindeki karla mücadele çalışması sürüyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 06:14 Kaynak: AA
Erdoğan, Ekrem İmamoğlu'nun Vaadini Eleştirdi: Kimin Parasıyla Yapıyorsun?
Son Dakika! Araç Sahiplerine Kötü Haber! LGP'ye Zam Geldi
"Yeğenimle Birlikte Olmuşsun, Benimle de Birlikte Olacaksın" Mesajı Cinsel İstismarı Ortaya Çıkardı
Erdoğan Müjdeyi Verdi! 2,5 Milyon İşsize İstihdam Sağlanacak