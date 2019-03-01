Son Dakika Haberleri: Ardahan'da Kar Yağışı ve Tipi

Ardahan'da Kar Yağışı ve Tipi

40 dakika önce

Ardahan ve Göle ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı.

Ardahan'da Kar Yağışı ve Tipi, System.String[]
Ardahan ve Göle ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı.

Kent merkezinin yanı sıra özellikle Göle ilçesinde öğleden sonra kar yağışı etkili oldu.

Yüksek kesimlerde tipiye dönüşen olumsuz hava koşulları sebebiyle kara yollarında sürücüler güçlükle ilerleyebildi.

Kar ve tipiden dolayı trafikte aksamalar yaşanan Kars-Göle kara yolunun Boğatepe mevkisinde, ekiplerin iş makinesi desteğindeki karla mücadele çalışması sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 06:14 Kaynak: AA

Göle, Ardahan, Kar, Güncel
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