Ardahan'da kar yağışı ve tipi - Son Dakika
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Ardahan'da kar yağışı ve tipi

14.03.2022 12:28

Ardahan'da kar yağışı ve tipiARDAHAN Ardahan'da kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Ardahan'da kar yağışı ve tipi

ARDAHAN Ardahan'da kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

İl merkezi ve ilçelerde etkili olan kar yağışı, yaya ve araç trafiğinde olumsuzluklar yaşanmasına neden oldu. Özellikle kar ve tipinin trafik akışında zaman zaman sıkıntılar yaşattığı köy yollarında karla mücadele ekipleri, bir tarafta kentte etkili olan kar yağışı sonrası kapanan köy yollarını açmak için yoğun bir çalışma yürütürken, bir tarafta da yolda mahsur kalan vatandaşları kurtardı. Hacıali köyünde engelli öğrencileri taşıyan minibüs tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı. Olayın haber verilmesi üzerine İl Özel İdaresi ekipleri, mahsur kalan engelli öğrencileri kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla öğrenciler kurtarıldı.

Mart ayında Ardahan'a günübirlik kar yağdığını söyleyen Olcay Çağıl, "Kar berekettir. Kurak geçen bir yılın ardından yağan bu kar inşallah çiftçiye bereket getirir" dedi.

Ardahan'da kar yağışı ve tipi
Ardahan'da kar yağışı ve tipi
Ardahan'da kar yağışı ve tipi

YORUMLAR
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Tipide mahsur kalanlar kurtarıldı Tipide mahsur kalanlar kurtarıldı Kar nedeniyle kapanan 19 köy yolu ulaşıma açıldı Kar nedeniyle kapanan 19 köy yolu ulaşıma açıldı

Engelli, Tragger, Ardahan, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ardahan'da kar yağışı ve tipi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ardahan'da kar yağışı ve tipi - Son Dakika
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