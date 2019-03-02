Son Dakika Haberleri: Ardahan'da Kar Yağışı ve Tipi Etkili Oluyor

Ardahan'da Kar Yağışı ve Tipi Etkili Oluyor

51 dakika önce

Ardahan'da kar yağışı ve tipi, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Ardahan'da kar yağışı ve tipi, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Sabah saatlerinde kar ve tipi nedeniyle kapanan Ardahan- Şavşat kara yolunda görüş mesafesinin tamamen kaybolması nedeniylekarla mücadele çalışması yapılamıyor.

Kardan ötürü 62 köy yolunda ulaşımın sağlanamadığı Ardahan'da İl Özel İdaresi ekipleri, merkeze bağlı köy yollarında 12, Çıldır ve Posof ilçelerinde ise birer aracı saplandıkları yerden çıkardı.

Yetkililer, sürücülere zorunlu olmadıkça özellikle tipinin yoğun görüldüğü yüksek kesimlere gitmemeleri uyarısında bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 11:13 Kaynak: AA

Sabah, Şavşat, Kar, Ardahan, Güncel
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