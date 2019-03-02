Ardahan'da Kar Yağışı ve Tipi Etkili Oluyor
51 dakika önce
Ardahan'da kar yağışı ve tipi, yaşamı olumsuz etkiliyor.
Ardahan
'da kar yağışı ve tipi, yaşamı olumsuz etkiliyor. Sabah
saatlerinde kar ve tipi nedeniyle kapanan Ardahan- Şavşat
kara yolunda görüş mesafesinin tamamen kaybolması nedeniylekarla mücadele çalışması yapılamıyor.
Kardan ötürü 62 köy yolunda ulaşımın sağlanamadığı Ardahan'da İl Özel İdaresi ekipleri, merkeze bağlı köy yollarında 12, Çıldır
ve Posof
ilçelerinde ise birer aracı saplandıkları yerden çıkardı.
Yetkililer, sürücülere zorunlu olmadıkça özellikle tipinin yoğun görüldüğü yüksek kesimlere gitmemeleri uyarısında bulundu.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 11:13 Kaynak: AA
Afyonkarahisar'daki Taraftar Kazasında Otobüs Şoförü Alkollü Çıktı
Küçük Çocuk Korkunç Olayı Anlattı: Babam, Annemi Balkondan Attı
Okul Müdürü, Derse Geç Kalan Öğrencilere Okulun Merdiveninde Dayak Attı
AK Parti'nin İstanbul Adayı Binali Yıldırım'dan EYT'liye Seslendi: Sabır, Biraz Daha Sabır