Ardahan'da kar yağışı ve tipi ulaşımı aksatıyor - Son Dakika
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Ardahan'da kar yağışı ve tipi ulaşımı aksatıyor

16.03.2022 20:52
Ardahan'da kar yağışı ve tipi ulaşımı aksatıyor

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkili olmaya başlayan yoğun kar yağışı ve tipi, sürücülere zor anlar yaşattı.

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkili olmaya başlayan yoğun kar yağışı ve tipi, sürücülere zor anlar yaşattı.

Kent genelinde son günlerde etkili olan kar yağışı, bugün de yüksek kesimlerde etkisini artırdı.

Tipi ve kar yağışının yoğunlaştığı yollarda görüş mesafesinin düşmesi ve yolun kayganlaşması sebebiyle sürücüler güçlükle ilerledi.

Yollarda karla mücadele çalışması yapan Karayolları ekipleri, il geneli kar ve tipinin ulaşımı aksatması nedeniyle sürücülerin tedbirli olmalarını istedi.

Kar ve tipinin yoğunlaştığı Ardahan-Şavşat kara yolunda bir sürücü, arıza yapan tırını yol kenarına çekti.

Aynı yolda ilerleyen Nahçıvanlı sürücü Muhammet Seyidov, AA muhabirine, Rusya'nın başkenti Moskova'dan Azerbaycan'ın Nahçıvan bölgesine gittiğini söyledi. Seyidov, "Ardahan-Şavşat yolu gibi yol görmedim. Çok şiddetli kar ve tipi ile karşılaştım. Çok korktum ama şükür kazasız bir şekilde yolu geçtim." dedi.

Ardahan'da kar yağışı ve tipi ulaşımı aksatıyor
Ardahan'da kar yağışı ve tipi ulaşımı aksatıyor
Ardahan'da kar yağışı ve tipi ulaşımı aksatıyor

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Ardahan-Şavşat kara yolu tipi nedeniyle tırlara kapatıldı Ardahan-Şavşat kara yolu tipi nedeniyle tırlara kapatıldı Kar nedeniyle kapanan 19 köy yolu ulaşıma açıldı Kar nedeniyle kapanan 19 köy yolu ulaşıma açıldı

Ardahan, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ardahan'da kar yağışı ve tipi ulaşımı aksatıyor - Son Dakika


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