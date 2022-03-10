Ardahan'da kar yeniden etkisini arttırdı... 56 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
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Ardahan'da kar yeniden etkisini arttırdı... 56 köy yolu ulaşıma kapandı

10.03.2022 22:23

Ardahan'da kar yeniden etkisini arttırdı.

Ardahan'da kar yeniden etkisini arttırdı... 56 köy yolu ulaşıma kapandı

ARDAHAN - Ardahan'da kar nedeniyle 56 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. Ekipler yolların açılması için çalışmalarına devam ediyor.

Ardahan'da gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Sabah saatlerine kadar etkili olan kar yağışı nedeniyle 56 köyün yolu ulaşıma kapandı. Ardahan İl Özel İdaresi ekipleri yolların açılması için çalışma başlattı. Ekipler, köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Kent genelinde gün boyunca etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 56 araç ile araçlardaki 137 kişi köy yollarında kaldı.

-Kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalanlar kurtarıldı

Ardahan'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda otomobillerinde mahsur kalan vatandaşlar, İl Özel İdaresinin karla mücadele ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kar ve tipi nedeniyle yolda kalan 56 araç ile içindeki 137 kişi, karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.

İl Özel İdaresi ekipleri, yolda kalan araçları iş makinelerinin yardımıyla kurtardı. Kent genelinde karla mücadele çalışmalarını sürdüren ekipler, tipi nedeniyle sürücülerin özellikle akşam saatlerinde tedbirli olmalarını istedi.

Ardahan'da kar yeniden etkisini arttırdı... 56 köy yolu ulaşıma kapandı
Ardahan'da kar yeniden etkisini arttırdı... 56 köy yolu ulaşıma kapandı
Ardahan'da kar yeniden etkisini arttırdı... 56 köy yolu ulaşıma kapandı

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Tragger, Ardahan, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ardahan'da kar yeniden etkisini arttırdı... 56 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ardahan'da kar yeniden etkisini arttırdı... 56 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
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