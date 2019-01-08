Ardahan'da Kara Yolları Ulaşıma Kapandı
1 saat önce
Ardahan-Şavşat, Ardahan-Posof kara yolları kar yağışı ve yoğun tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.
Ardahan- Şavşat
, Ardahan- Posof
kara yolları kar yağışı ve yoğun tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.
Bölgede etkili olan yoğun kar ve tipi Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara ile Ardahan-Posof kara yolunun Ilgar dağı mevkilerinde görüş mesafesini sıfıra indirdi.
Kara yolları 183. Şube Şube şefliğinden yapılan açıklamada, söz konusu yollarda yoğun kar ve tipinin ulaşımı aksattığı, bu nedenle yolların ulaşıma kapatıldığını duyurdu.
Kar yağışı il merkezinde de tipiye dönüştü. Çatılardaki kar kütleleri tipinin etkisiyle savruldu.
Taksi sürücüsü Sinan Avşar, akşama doğru tipinin etkisini arttırdığını belirterek, kent dışında ulaşımda güçlük yaşandığını söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:29 Kaynak: AA
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