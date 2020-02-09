Ardahan'da karla mücadele çalışması - Son Dakika

Ardahan'da kapanan köy yollarının yeniden açılması için il özel idare ekipleri tarafından çalışmaların aralıksız olarak devam ettiği belirtildi.



Olumsuz hava şartlarının hüküm sürdüğü Ardahan'da gerek kar yağışı gerek tipi ve fırtına nedeniyle kapalı bulunan 28 köy yolunun yeniden ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu Ardahan ve köylerinde yapılan geceli gündüzlü çalışmalar sonucunda birçok yol yeniden ulaşıma açılırken, tipi ve fırtına nedeniyle kapanan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için çalışmaların aralıksız olarak devam ettiği bildirildi.



Tipi nedeniyle yolda mahsur kalan köylüler kurtarıldı



Ardahan merkeze bağlı Çağlayık köyü yolunda tipi ve fırtına nedeniyle mahsur kalan köy muhtarı ve köylüler, Ardahan İl Özel İdaresi'ne bağlı ekiplerin yaklaşık 1 saatlik zorlu çalışması neticesinde kurtarılarak köylerine ulaştırıldı.



Yolda mahsur kalan ve ekipler tarafından kurtarılan Çağlayık köyü muhtarı Necip Nuh, yaklaşık olarak 1 saat boyunca araçta mahsur kaldıklarını ifade ederek, "Köyümüze giderken yolun tipi ve fırtınadan kapanması sonucu mahsur kaldık. İl Özel İdare ve Köy Hizmetleri ekiplerini aradık. Ekipler sağolsun kısa sürede gelerek kapalı olan yolu açarak bizleri buradan kurtardı. Ekiplere buradan teşekkür ediyorum. Çünkü gece gündüz demeden aralıksız olarak karla mücadele ediyorlar" dedi.



Kurtarılan köylülerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - ARDAHAN