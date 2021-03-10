Ardahan'da kartpostallık kar manzaraları - Son Dakika

Ardahan'da kartpostallık kar manzaraları
10.03.2021 10:07
Ardahan'da kartpostallık kar manzaraları Son iki gün yoğun kar yağışı etkisi altında kalan Ardahan beyaz gelinliğiyle doyumsuz manzaralar oluşturdu.
Ardahan'da kartpostallık kar manzaraları
ARDAHAN - Son iki gün yoğun kar yağışı etkisi altında kalan Ardahan beyaz gelinliğiyle doyumsuz manzaralar oluşturdu.
Pazar günü akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı Ardahan Kent Ormanlarında da eşsiz manzaralar ortaya çıkardı, kartpostallık görüntüler meydana geldi. Şehir merkezinde soğuk ve don etkili olurken Kent ormanlarını adeta bir halı gibi örten kar kartpostallık görüntüler oluşturdu. Geneli ormanla kaplı alanlar göz kamaştırdı.
Fotoğraflarla kayıt altına alınan bölgede kar yağışı sonrası fotoğraf sanatçılarının da ilgisini çekiyor.
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