Ardahan'da "Kayak Öğrenme Kursu" Sona Erdi

Ardahan
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce sömestir tatili dolayısıyla öğrenciler için açılan kayak öğrenme kursu, Yalnızçam Kayak Merkezindeki temel eğitimin ardından sona erdi.
Yalnızçam'da yarıyıl tatilin başlamasıyla kursa katılan yaklaşık 70 ilk ve orta okul öğrencisi kursu başarıyla tamamladı.
Kurs hocası Hakan Fırıncı AA Muhabirine yaptığı açıklamada, bugün son gün olması dolayısıyla temel eğitimin ardından yapılan uygulamalarla kursu tamamladıklarını söyledi.
Çocukların eğitime son derece verimli ve ilgili olduğunu anlatan Fırıncı, "Bu yıl müdürlüğümüzce açılan kurs bugün itibariyle sona erdi. Kursumuza yaklaşık 70 öğrenci katıldı. Bu 70 öğrencinin 40'ı hayatında ilk kez kaydı. İlk kez kayak yapanlardan da son derece verim aldık. Çocuklarımızdan ilgi gayet güzeldi." dedi.
Fırıncı, aynı kursun gelecek yılda verileceğini söyledi.
Velilerden Vural Badem kayak kursun çok verimli olduğunu anlatarak, "Bu kursu düzenleyenlere teşekkür ederiz. Bölgemiz bu alanda potansiyeldir. Dolayısıyla çocuklarımızın kayak öğrenmesi son derece önemli." ifadelerini kullandı. Çorum
'dan tatil için Ardahan'da bulunan 3. sınıf öğrencisi Efe Aşçı da çok verimli bir kurs aldığını söyledi.
Aşçı, "Hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Bize kayak yapmayı öğretti. Kayak yapmayı iyi ki öğrendik. Artık bundan sonra kendim kayak yapabileceğim." dedi.