Son Dakika Haberleri: Ardahan'da Kayak Sezonu Açıldı

Ardahan'da Kayak Sezonu Açıldı

39 dakika önce

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Yalnızçam Uğurludağ'da kayak sezonu başladı.

Ardahan'da Kayak Sezonu Açıldı, System.String[]
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Yalnızçam Uğurludağ'da kayak sezonu başladı.

Ardahan'da bulunan Yalnızçam Kayak Merkezi sezonu açtıktan sonra kayakseverlerin akınına uğradı. Tatil günlerini ve hafta sonunu değerlendirmek isteyen vatandaşlar, kar kalınlığının yaklaşık 1 metreyi bulduğu tesislerde kayak keyfi yaptı. Bazı kişiler çocuklarını kızaklarla kaydırırken, bazıları da eğitmenlerden kayak yapmanın püf noktalarını öğrendi.

Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, açılış sonrası yaptığı konuşmada, "Türkiye'nin en modern telesiyej hattını kullanacak turistler, özellikle üstü kapalı telesiyej ile 2 bin 550 rakımlı dağın zirvesine çıkıp manzaranın tadını çıkarabilecek. Tepeden kayak yaparak dağın eteğine inecek kayak tutkunları, sarıçam ormanları arasındaki muhteşem pistleri kullanarak bu zevki yaşayacak" dedi. Bilmez, "2018-2019 kayak sezonumuzu Ardahan Yalnızçam'da bugün açmış bulunuyoruz. Geçen sene 3 pist ile hizmet eden kayak merkezimiz 6 pist ile hizmet edecek. Profesyonel kayakçılara hizmet edecek kayak merkezimizde pist alanının toplam uzunluğu 15 kilometrenin üzerine çıktı. Kar kalınlığının aşağıda 50 santimetre, yükseklerde ise bir metreye kadar ulaşmakta. Kayak sezonunda kente gelecek olan tatilcilerin pistlerde kayak ve snowbaord yapmanın keyfini doyasıya yaşayacaklarına inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Bilmez, bu sezon tüm kayakseverleri Ardahan'a beklediklerini de sözlerine ekledi. - ARDAHAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 06:18 Kaynak: İHA

Uğurludağ, Türkiye, Ardahan, Güncel
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