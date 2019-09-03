Son Dakika Haberleri: Ardahan'da 'Kaz Yetiştiriciliği Eylem Planı' hazırlandı
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Ardahan'da 'Kaz Yetiştiriciliği Eylem Planı' hazırlandı

19 dakika önce

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı başkanlığında Ardahan kazının üretiminin arttırılması, yerli ırkın korunması ve sektörde yer alan firmaların yeni pazarlara inmesinin önünü açmak amacıyla eylem planı yapıldı.

Ardahan'da 'Kaz Yetiştiriciliği Eylem Planı' hazırlandı, System.String[]

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı başkanlığında Ardahan kazının üretiminin arttırılması, yerli ırkın korunması ve sektörde yer alan firmaların yeni pazarlara inmesinin önünü açmak amacıyla eylem planı yapıldı.


Belediye Başkanı Faruk Demir, Arıcılar Birliği Başkanı İlhan Evliyaoğlu, Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, Kalkınma Ajansları yetkilileri ve firma temsilcilerinin katıldığı toplantıda Vali Mustafa Masatlı, Ardahan kazının üretimini arttırmaya yönelik yeni çalışmalar yapılması gerektiğine dikkat çekerek, ilk etapta, yerli ırkı koruma, damızlık kaz üretimi, yerli yumurta temini, damızlık çiftliği oluşturma, kaçak kaz girişlerinin önüne geçme, sektöre öncülük edecek yetiştirici birliği kurma ve yetişme alanlarının haritasının çıkarma çalışmalarının yapılacağını, bu kapsamda eylem planı hayata geçirileceğini söyledi.


Toplantıda ayrıca İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan sunum gerçekleştirildi ve katılımcıların bu yönde görüş ve önerileri dinlenerek istişarede bulunuldu ve Kaz Yetiştiriciliği Eylem Planı, yapılarak uygulamaya başlandı. - ARDAHAN

Faruk Demir, Ardahan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 03:17 Kaynak: İHA
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