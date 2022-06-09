Kaz yetiştiriciliği gelişip sektörel hale gelecek

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, turizmde önemli potansiyele sahip kentte kaz yetiştiriciliğinin de desteklenen projelerle sektörel hale geleceğini bildirdi.

Vali Öner, Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığınca (ATSO) Ardahan Üniversitesi (ARÜ) Aşık Şenlik Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, Ardahan'da tarım ve hayvancığın yanı sıra turizmin de kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

Tarihi kültürü ve coğrafyası ile Ardahan'ın her yönüyle potansiyelini değerlendirmek istediklerini, bu sebeple toplantının çok önemli olduğunu aktaran Öner, şunları kaydetti:

"Özellikle turizm konusunda çok önemli bir potansiyele sahibiz. Bunu çok samimi ve yürekten söylüyorum. Çünkü Ardahan'ın bu boyutunu ilk kez görenler hayran kalıyor, etkileniyor. Şaşıranlar oluyor. Bana bu yönde çok dönüşler oldu. 'Biz böyle bir şey beklemiyorduk. Doğası ne kadar güzelmiş?' diyorlar. Damızlık kaz çiftliği projemiz devam edecek. Bu proje ile kazcılık gelişip sektörel hale gelecek. Bu projede bazı aksaklıklar oldu ancak devam edecek. Yıllık bin baş anaç kaz ve vatandaşımız için yeterli damızlık kaz civcivi üretimi yapılacak. Sezonda yaklaşık 6 bin kaz civcivi hedefleniyor."

ARÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber de üniversite olarak bu ve benzeri çalışmalara destek olduklarını ifade etti.

SERKA Koordinatörü Nurullah Karaca ise birçok projeye destek verdiklerini, kazcılık için de çeşitli desteklerin söz konusu olduğunu, özellikle damızlık üretimi için destek vermeye çalışacaklarını anlattı.

"Kaz eti, bölge ekonomisine yeni fırsatlar sunacaktır"

ATSO Başkanı Çetin Demirci de söz konusu çalışma ile Ardahan'a ait değerlere sahip çıkmanın ve gelecek kuşaklara aktarmanın, odanın öncelikleri arasında yer aldığını dile getirdi.

Son yıllarda özellikle coğrafi tescil için çalışmaların yoğunlaştığını hatırlatan Demirci, "Ardahan'ın sahip olduğu değerlere sahip çıkmanın yolu tanınırlıktan geçiyor. Bu tanınırlığı sağlamanın en kolay yolu da coğrafi tescil ile mümkündür. Yöresel ürünlerimizin markalaşması, tanıtılması ve ihraç yönünde fırsatlar doğacaktır. Tescil ettirdiğimiz Ardahan kaz eti, bölge ekonomisine yeni fırsatlar sunacaktır. Oda olarak bununla sınırlı kalmıyoruz aynı zamanda tescil alan ürünlerin üretiminin harekete geçmesini sağlamak istiyoruz." diye konuştu.

Kentin ekonomisi için önemli yere sahip olan kaz yetiştiriciliği, pazarlanması ve ıslahı konusundaki bilgilendirme toplantısı, uzmanların da konuşması ve soru cevap bölümü ile sona erdi.