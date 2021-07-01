Ardahan'da kendiliğinden yetiştiği tespit edilen 15 bin 500 kök kenevir imha edildi - Son Dakika

Ardahan'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince narkotik gezi çalışmasında tespit edilen 15 bin 500 kök kenevir yakılarak imha edildi.

Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Birimi ekipleri, narkotik köpeği "Tipi"nin de katılımıyla Çıldır bölgesinde narkotik gezi çalışması yaptı.

Ekipler, Kurtkale köyü bölgesinde boyları 30 ile 70 santimetre arasında değişen kendiliğinden yetişmiş 15 bin 500 kök kenevir tespit etti.

Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla kenevirler İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından yakılarak imha edildi.