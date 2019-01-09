Son Dakika Haberleri: Ardahan'da Kerpiç Ev Çöktü: 1 Ölü, 2 Yaralı

Ardahan'da Kerpiç Ev Çöktü: 1 Ölü, 2 Yaralı

4 dakika önce

ARDAHAN'ın merkeze bağlı Çetinsu köyünde, kerpiç evin tavanının çökmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Ardahan'da Kerpiç Ev Çöktü: 1 Ölü, 2 Yaralı, System.String[]
ARDAHAN'ın merkeze bağlı Çetinsu köyünde, kerpiç evin tavanının çökmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Eflat Tüter'e (89) ait kerpiç evin tavanı, dün gece etkili olan kar yağışının ardından çöktü. Evde bulunan Tüter'in kızı Bilgeyiz Sancar (64), olay yerinde hayatını kaybetti, Eflat Tüter ve ikinci evliliğini yaptığı eşi Kırmısiye Tüter (64) ise enkaz altında kaldı. Olay yerine giden AFAD ve sağlık ekiplerinin çalışmaları sonucu toprak ve odun yığınları arasından çıkarılan 2 kişi Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

VALİ ZİYARET ETTİ

Vali Mustafa Masatlı, Çetinsu köyünde yaşanan olayın ardından yaralıları hastanede ziyaret etti. Sağlık durumları hakkında bilgi alan Vali Masatlı, yaralılara geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Vali Masatlı, köye de giderek çöken evde incelemede bulundu. AFAD yetkililerinden olayla ilgili bilgi alan Vali Masatlı, ailenin tüm ihtiyaçlarının karşılanacağını, yeni bir ev yapılana kadar ailenin kamuya ait bir lojmana yerleştirileceğini söyledi.

- Ardahan

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 12:49 Kaynak: DHA

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