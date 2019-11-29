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Ardahan'da Kıbrıs gazilerine berat takdim edildi

6 saat önce

Ardahan'da 12 Kıbrıs gazisine madalya ve berat takdim edildi.

Ardahan'da Kıbrıs gazilerine berat takdim edildi, System.String[]

Ardahan'da 12 Kıbrıs gazisine madalya ve berat takdim edildi.

Ardahan Valiliği Toplantı Salonu'nda, 12 gaziye madalya ve beratların tevci edilmesi dolayısıyla tören düzenlendi.

Törende, konuşan Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, yaklaşık 45 yıl önce büyük Türk milleti ve kahraman silahlı kuvvetlerinin Kıbrıs barış harekatı düzenlediğini hatırlattı.

O günün onur ve gurur duyulacak bir gün olduğunu vurgulayan Masatlı, "Bu toprakları ebedi yurt yapmak için Sultan Alparslan'dan son şehit ve gazimize kadar kanlarını, canlarını vermiş şehit ve gazilerimizi buradan rahmetle minnetle anıyorum. Büyük bir milletin, kahramanlık destanlarıyla dolu tarihi olan bir ulusun bireyleriyiz. Bunun için ne kadar övünsek, ne kadar sevinsek azdır. Bu coğrafyada kalmak, bu coğrafyayı ebedi yurt yapmak kolay olmadı."

Masatlı, gazilerin kendileri için çok önemli yeri olduğunu belirterek, devletin her zaman onların yanında olduğunu sözlerine ekledi.

Konuşmanın ardından gazilere madalya ve beratlarını takdim edildi.

Ardahan Valiliği, Ardahan, Kıbrıs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 02:08 Kaynak: AA
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