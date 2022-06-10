Ardahan'da kırmızı benekli alabalıkları kaçak avlayan kişiye 2 bin 525 lira ceza verildi - Son Dakika
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Ardahan'da kırmızı benekli alabalıkları kaçak avlayan kişiye 2 bin 525 lira ceza verildi

10.06.2022 10:43
Ardahan'da kırmızı benekli alabalıkları kaçak avlayan kişiye 2 bin 525 lira ceza verildi

Ardahan'da derede kaçak olarak kırmızı benekli alabalık avlayan kişiye 2 bin 525 lira ceza kesildi.

Ardahan'da derede kaçak olarak kırmızı benekli alabalık avlayan kişiye 2 bin 525 lira ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Yalnızçam Jandarma Karakolu ekipleri, Bağdeşen köyü mevkisindeki Hızarın Deresi'nde kaçak avcılık yapıldığı ihbarı üzerine bölgede araştırma gerçekleştirdi.

Araştırmalar sonucu yasak olmasına rağmen dereye ağ atarak kırmızı benekli alabalık avlayan V.K. yakalandı.

Bu kişiye "Balık Avcılığı Kanunu'na muhalefet" suçundan 2 bin 525 lira ceza uygulandı.

Ekipler, V.K'nin avladığı 85 balık ile avcılıkta kullandığı malzemelere el koyarak Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne teslim etti.

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Kaynak: AA

Münir Karaloğlu, Jandarma, Ardahan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ardahan'da kırmızı benekli alabalıkları kaçak avlayan kişiye 2 bin 525 lira ceza verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ardahan'da kırmızı benekli alabalıkları kaçak avlayan kişiye 2 bin 525 lira ceza verildi - Son Dakika
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