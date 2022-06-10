Ardahan'da kırmızı benekli alabalıkları kaçak avlayan kişiye 2 bin 525 lira ceza verildi

Ekipler, V.K'nin avladığı 85 balık ile avcılıkta kullandığı malzemelere el koyarak Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne teslim etti.

Ardahan 'da derede kaçak olarak kırmızı benekli alabalık avlayan kişiye 2 bin 525 lira ceza kesildi.

Kaynak: AA

Münir Karaloğlu, Jandarma, Ardahan, Güncel, Son Dakika

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