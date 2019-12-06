Ardahan'da kış

Ardahan'da soğuk hava nedeniyle yollar ve kaldırımlarda buz oluştu. Bazı dükkanların camlarının buz tuttuğu kentte, özellikle Kura Nehri kıyısındaki ağaçlar karağı ile kaplandı.

Erken saatte dışarı çıkmak zorunda kalanlar zorlandı.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Ardahan Temsilcisi Murat Arabul Kaptanpaşa Mahallesi Hal Caddesinde kar yağışından sonra yem bulmakta güçlük çeken güvercinlere yem verdi.

Arabul, AA muhabirine yaptığı açıklamada bundan Ardahan'da artık kış mevsiminin hakim olacağını belirterek, "Buradan vatandaşa çağrım, kendimiz gibi hayvanları da düşünelim. Etobur ve otobur hayvanlara kış boyunca ne kadar yardımcı olur ve destek çıkarsan çevremize ve doğamıza o kadar değer vermiş oluruz." dedi.