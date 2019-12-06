Son Dakika Haberleri: Ardahan'da kış
Son Dakika Güncel Ardahan'da kış - Son Dakika

Ardahan'da kış

6 saat önce

Ardahan'da soğuk hava nedeniyle yollar ve kaldırımlarda buz oluştu.

Ardahan'da soğuk hava nedeniyle yollar ve kaldırımlarda buz oluştu. Bazı dükkanların camlarının buz tuttuğu kentte, özellikle Kura Nehri kıyısındaki ağaçlar karağı ile kaplandı.

Erken saatte dışarı çıkmak zorunda kalanlar zorlandı.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Ardahan Temsilcisi Murat Arabul Kaptanpaşa Mahallesi Hal Caddesinde kar yağışından sonra yem bulmakta güçlük çeken güvercinlere yem verdi.

Arabul, AA muhabirine yaptığı açıklamada bundan Ardahan'da artık kış mevsiminin hakim olacağını belirterek, "Buradan vatandaşa çağrım, kendimiz gibi hayvanları da düşünelim. Etobur ve otobur hayvanlara kış boyunca ne kadar yardımcı olur ve destek çıkarsan çevremize ve doğamıza o kadar değer vermiş oluruz." dedi.

Ardahan'da kış

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 10:43 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı
Yaşam koçunun 8 yaşındaki otizmli çocuğu darp ettiği davada karar çıkmadı İmamoğlu, İBB'ye gönderme yapan vatandaşa esprili bir dille yanıt verdi: İstanbul'un enerji ihtiyacını karşılar Ankara'da düzenlenen 'Türkiye Şehitlerini Anıyor' etkinliğinde gözyaşları sel oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2019 17:06:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ardahan'da kış
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]