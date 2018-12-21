Son Dakika Haberleri: Ardahan'da Kök Hücre ve Kan Bağışı

Ardahan'da Kök Hücre ve Kan Bağışı

1 saat önce

Ardahan'da kök hücre ve kan bağışıARDAHAN - Ardahan'da kök hücre ve kan bağışı kampanyası başlatıldı.

Ardahan'da kök hücre ve kan bağışı

ARDAHAN - Ardahan'da kök hücre ve kan bağışı kampanyası başlatıldı.
Kızılay Doğu Anadolu Kan Merkezi ile Türk Kızılay'ı Ardahan Şubesi işbirliğiyle Ardahan şube merkezinde kök hücre ve kan bağışı kampanyasında 35 ünite kan ile 41 kök hücre numunesi alındı.
4.5 yaşındaki lösemili Yusuf Ali Gökçenin dedesi Yusuf Gökçe ise, "Biz burada lösemi hastası olan bir kardeşimiz için bağışta bulunmaya geldik. Aynı lösemi hastası olan Yusuf Ali içinde Ardahan halkımız seferber olmuştu. Bizde bu kardeşimize yardımcı olmak için burdayız. Allah'tan kendisine şifa diliyoruz" dedi.
Kızılay Doğu Anadolu Kan Merkezi Kök Hücre Bağışçı Kazanım Uzmanı Mustafa Ünver, kan ve kök hücre bağışlarına büyük önem verdiklerini söyledi.
Kan ve kök hücre bağışlarıyla vatandaşların hayatının kurtulduğunu ifade eden Ünver, ilk gün olmasına rağmen kampanyada 35 ünite kan ile 41 kök hücre numunesi alındığını belirtti.
Kampanyaya kan bağışı yaparak da destek veren Ardahanlıların duyarlı davrandığını dile getiren Ünver, "Bizim bu çalışmamız kök hücre, ancak kan bağışında da bulunanlar oldu. Türk Kızılay'ı olarak bugün bu nedenle organizasyon yaptık. Ardahan geneli yaptığımız söz konusu organizasyonun daha önce benzerlerini yapmıştık. İnşallah bu çalışmamız ile bekleyen çok sayıda hastalarımıza bir faydamız olur." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 05:57 Kaynak: İHA

Kızılay, Ardahan, Sağlık
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