Ardahan'da Koronavirüs denetimleri devam ediyor - Son Dakika

Ardahan Valisi Hüseyin Öner'in katılımıyla, Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek, vatandaşların maske, mesafe ve temizlik konularında dikkatli olmalarını sağlamak amacıyla "Sağlık İçin Hepimizin İçin" sloganıyla Merkez Cami Bölgesinde ve parklarda denetim yapıldı.

İçişleri Bakanlığının 'Sağlık İçin Hepimiz İçin' sloganıyla 81 ilde başlattığı Kovid-19 salgınıyla mücadele genelgesi doğrultusunda beraberinde Milletvekili Orhan Atalay, Belediye Başkanı Faruk Demir, İlgili kurum amirleri, kolluk görevlileri, mahalle muhtarları, sağlık ve gıda personeli yanı sıra, esnaf odaları temsilcileriyle beraber, merkez cami bölgesi ve parklarda Koronavirüs salgınına karşı esnaf ve vatandaşların aldığı tedbirleri denetleyen Valimiz Hüseyin Öner, maske, mesafe ve hijyen konularında uyarılarda bulundu.

Maskesiz dolaşan vatandaşları ve kuralları eksik uygulayan esnafı uyaran Vali Öner, toplum sağlığı için muhakkak kurallara uyulması gerektiğini ifade etti. Parklarda sosyal mesafe ve maske kuralına uyan vatandaşlarımıza teşekkür eden Vali Hüseyin Öner, maskesi olmayan veya eskiyen vatandaşlara maske de verdi.

Denetim sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Vali Öner, İçişleri Bakanlığının genelgesi gereği kent genelinde Koronavirüs denetimlerinin aralıksız sürdürüldüğünü, bugün de bizzat kendisinin denetim faaliyetlerine katıldığını belirterek şunları söyledi:

"İçişleri bakanlığımızın genelgesi gereği 'Sağlık İçin Hepimiz İçin' sloganıyla denetim ekiplerimizle beraber vatandaşlarımızın ekseriyetle kalabalık olarak bulunduğu Kongre caddesi, halk pazarı, park, bahçe, pastaneler, çay ocakları ve benzeri ortamları ve iş yerlerini denetledik. Ardahanlı vatandaşlarımızın ve esnaflarımızın genel 'Maske, mesafe ve hijyen' kurallarına uyduklarını gözlemledik. Denetimlerimiz çerçevesinde vatandaşlarımızla birlikte iş yeri sahiplerimize hatırlatmalarda bulunduk. Uyulması gereken kurallara ne kadar çok özen gösterirsek hayatımız da kısa sürede normale döner. Bilhassa İş yerleri sahiplerimize; müşterilerini kurallara uymaları yönünde uyarmalarını söyledik. Aksi halde özen göstermezsek hayatımızın normale dönmesi uzar. Burada amacımız hem farkındalık oluşturmak, hem vatandaşlarımızı bilgilendirmek, hem de virüsün etkilerini en aza indirmektir. Bakanlığımızın genelgesi gereği, Belediye başkanlarımız, Emniyet Müdürlerimiz, Jandarma Komutanlarımız, diğer kolluk çalışanları ve zabıtası, kurum müdürlerimiz, STK temsilcilerimiz, meslek odaları temsilcileri, muhtarlarımız ve hali hazırda denetleme çalışması yapan ekiplerimizle birlikte denetlerimiz devam edecek. Vatandaşlarımızın kurallara uymaları için bilgilendirmelerimiz sürecek. Maske, mesafe ve hijyen kuralları muhakkak çok önemli. Bu konularda vatandaşlarımızın daha hassas olmalarını istiyoruz. Vatandaşlarımızı daha fazla duyarlı olmaya ve kurallara uymaya davet ediyoruz." - ARDAHAN