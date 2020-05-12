Ardahan'da koronavirüs tedbirleri trafik kazalarını düşürdü - Son Dakika

Ardahan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında vatandaşlara yapılan "evde kal" çağrısı sonucu kentte trafik kazalarında büyük oranda düşüş oldu.

2019 yılının nisan ayında 21 trafik kazası meydana geldiği kentte, bu yılın aynı döneminde kaza sayısı 3'e düştü. Söz konusu kazaların da 2'si maddi hasarlı olarak kayıtlara geçti.

İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu süreçte vatandaşın dışarı çıkmamaya çalıştığını belirterek, "Salgınla mücadele ederken bu tür olumlu haberler de tabii ki bizi sevindiriyor. Çünkü son bir ay içinde ölümlü tek bir kaza var, o da tek taraflı oldu. Diğer ikisi ise maddi hasarlı. İl geneli bu rakamların böyle devam etmesini temenni ederiz." dedi.

Hayal, vatandaşın "evde kal" çağrılarına uymasıyla daha çok olumlu gelişmelerin olacağını sözlerine ekledi.