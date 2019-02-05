Son Dakika Haberleri: Ardahan'da Koruculardan Kan Bağışı Kampanyası

Ardahan'da Koruculardan Kan Bağışı Kampanyası

1 saat önce

Ardahan Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Derneğince Göle ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Ardahan'da Koruculardan Kan Bağışı Kampanyası, System.String[]
Ardahan Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Derneğince Göle ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

İlçe merkezindeki bir iş merkezide dernek ve Türk Kızılayının ortaklaşa düzenlediği kampanyaya, korucuların yanı sıra Göle Kaymakamı Cevat Gün, güvenlik güçleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Cevat Gün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kan vermenin acil değil, sürekli ihtiyaç olduğunu belirtti.

Vatandaşın ilgisinden memnun olduğunu dile getiren Gün, "Kan bağışı, insanların hem kendi sağlıkları hem de ihtiyaç halinde hasta ve yaralılarımıza destek olmaları adına hayırlı bir iştir. O yüzden tüm vatandaşlarımızdan kan bağışında bulunmalarını istiyoruz. Yoğun ilgi var. Bu nedenle vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Dernek Başkanı Adem Taçyıldız da başlattıkları kampanyaya yoğun ilgi olduğunu anlatarak, kendilerine destek olan vatandaşlara teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 12:56 Kaynak: AA

Göle, Ardahan, Güncel
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