Ardahan'da 'Koruyucu Aile ve Evlat Edinme' konusulu bilgilendirme toplantısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ardahan'da 'Koruyucu Aile ve Evlat Edinme' konusulu bilgilendirme toplantısı - Son Dakika

Ardahan'da 'Koruyucu Aile ve Evlat Edinme' konusulu bilgilendirme toplantısı

6 saat önce

Ardahan Valiliği Koordinasyonunda "Koruyucu Aile ve Evlat Edinme" konulu program yapıldı.

Ardahan'da 'Koruyucu Aile ve Evlat Edinme' konusulu bilgilendirme toplantısı, System.String[]

Ardahan Valiliği Koordinasyonunda "Koruyucu Aile ve Evlat Edinme" konulu program yapıldı.


Vali Mustafa Masatlı ve Eşi Esra Masatlı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Koruyucu Aile ve Evlat Edinme" konulu bilgilendirme programına katıldı.


Programda konuşma yapan Vali Mustafa Masatlı, koruyucu aile ve evlat edinme konusunun önemine vurgu yaparak, "Koruyucu aile ve evlat edinme konusu bizler için çok önemli ve özel bir konudur. Çünkü hiç kimse doğacağı evi, anne ve babasını seçme hakkında sahip değildir. Bireylerin, gelecekteki hayatına katkı sağlayacak, onu yetiştirecek, kendisine, topluma ve bulunduğu devlete ve millette faydalı bir insan olarak yetişmesini sağlayacak kurum öncelikle ailedir. Bu nedenle aile kurumu her şeyin önündedir. Aile olmazsa toplum olmaz, toplum olmaz ise devlet olmaz. Maalesef her birey biyolojik anne, babasıyla birlikte olamıyor. Ama asıl olan onun topluma, millete ve insanlığa faydalı birey olarak yetiştirilmesidir. Bu anlamda her biri gönüllü koruyucu ailelerimiz çok önemli bir görev üstlenmişlerdir. Biz tarih boyunca, hem toplum, hem de devlet ölçeğinde yetimi, öksüzü korurken, onların hakkını savunurken, bu konu devlet politikası olarak da yaşamımıza dahil oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın Eşleri Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi öncülüğünde Türkiye'de 2012 yılında evlat edinme ve koruyucu ailelerle ilgili bir uygulama başladı. Daha sonra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız bu işi çok iyi yürüttü. Bugün ülkemizde insana önem veren anlayış çerçevesinde iyi bir başarı elde edildi. Yuvalarımızda ki çocuklarımızın her türlü ihtiyacını devletimiz karşılıyor, çok iyi imkanlarla büyüyorlar ama gerçek bir aile sıcaklığının yerini çok başkadır. Bu nedenledir ki, her tülü şefkat ve sevgisini gösteren insanlarımız, artık o çocuklarımızı yanına alıp, en iyi şekilde bakıyor ve yetiştiriyor. Ben bu projeyi hayata geçiren, Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan Hanımefendiye, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza, koruyucu ailelerimize, katkı sunan ve koruyucu aile gönüllüsü olan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.


Vali Mustafa Masatlı'nın konuşmasının ardından, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü personelince Koruyucu Aile ve Evlat edinmesiyle ilgili bilgilendirme sunumları yapıldı. Bazı koruyucu aileler ise katılımcılarla duygu ve düşüncelerini paylaştılar. - ARDAHAN

Ardahan Valiliği, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 10:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Karantinadaki İtalya'da insanlar balkonlardan şarkılar söyledi
Öğretmenler, 16-20 Mart tarihleri arasında 15 saat ek ders ücretinden yararlandırılacak Bitlis'te cadde ve sokakları ilaçlamak yerine Van Gölü'nden getirilen suyla yıkıyorlar İBB Başkanı İmamoğlu, Emirgan'da ağırladığı John Malkovich'e kolonya verdi

Son Dakika Haberleri
17:23 Kırsal mahallelerde çalışmalara hız verildi
17:22 Mısır'da şiddetli yağıştan evler çöktü: 5 ölü
17:22 Gaziantep'te trafik kazası: 3 yaralı
17:21 Ekiplerin mevsim çalışmaları devam ediyor
17:21 Kocaeli'nde, halk otobüsünün çarptığı kadın yaralandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 17:25:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ardahan'da 'Koruyucu Aile ve Evlat Edinme' konusulu bilgilendirme toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]