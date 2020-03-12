Ardahan'da Kovid-19'a karşı dezenfekte çalışması - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Ardahan'da Kovid-19'a karşı dezenfekte çalışması - Son Dakika

Ardahan'da Kovid-19'a karşı dezenfekte çalışması

33 dakika önce

Ardahan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, Ardahan Belediyesince kentin bazı noktalarında dezenfekte çalışması yapıldı.

Ardahan'da Kovid-19'a karşı dezenfekte çalışması, System.String[]

Ardahan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, Ardahan Belediyesince kentin bazı noktalarında dezenfekte çalışması yapıldı.

Ardahan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'in de bizzat katıldığı çalışmada, halkın yoğun kullandığı şehirler arası otobüs terminali başta olmak üzere, Kars Garajı bölgesi ve taksi duraklarının yolcu bekleme alanları dezenfekte edildi.

Açıklamada görüşmelerine yer verilen Demir, çalışmalarının aralıklarla süreceğini belirterek, "Bugün itibarıyla dezenfekte işlemlerini başlattık. Çalışmamız haftalar boyunca sürecek." ifadelerini kullandı.

Faruk Demir, Ardahan, Kars, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 09:54 Kaynak: AA
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