Ardahan'da Kovid-19 denetimi yapıldı - Son Dakika

Ardahan'da Kovid-19 denetimi yapıldı

27.11.2020 09:53
Ardahan'da Kovid-19 denetimi yapıldı, System.String[]

Ardahan'da İçişleri Bakanlığınca "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla yayımlanan genelge kapsamında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimi yapıldı.

Ardahan'da İçişleri Bakanlığınca "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla yayımlanan genelge kapsamında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimi yapıldı.

Ekipler, denetimler kapsamında, maske ve sosyal mesafe kuralları başta olmak üzere salgının yayılım hızının kesilmesi için alınan tedbirleri yerinde inceledi. İşletmelerde, sosyal mesafe ve maske kuralının yanı sıra hijyen belgeleri de kontrol edildi, şartlara uymayanlara cezai işlem uygulandı.

Denetimlere katılan Ardahan Valisi Hüseyin öner, denetimlerde vatandaşlar ve esnafı, maske, mesafe ve temizlik konularında bilgilendirilerek uyarılarda bulundu.

Denetimler kapsamında Kongre Caddesi ve Halk Pazarı içerisinde vatandaşların kalabalık bulunduğu alanlar, işyerleri ve taksici esnafları beraberindekilerle birlikte denetleyen Vali Hüseyin Öner, görüştüğü vatandaşları kış mevsimi dolayısıyla koronavirüs tedbirleri kapsamında kalabalık ortamlarda bulunmamaları ve dikkatli olmalarını belirterek, 3 temel konu olan maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulduğu takdirde hastalığın önlenebileceğini söyledi.

Denetimler ekipler tarafından dört gün boyunca devam edecek. - ARDAHAN

Ardahan'da Kovid-19 denetimi yapıldı
Ardahan'da Kovid-19 denetimi yapıldı
Ardahan'da Kovid-19 denetimi yapıldı

Ardahan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ardahan'da Kovid-19 denetimi yapıldı - Son Dakika


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