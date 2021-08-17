Ardahan'da Kovid-19 salgınıyla mücadelede Küçük Sanayi Sitesi'nde aşı çadırı kuruldu - Son Dakika

Ardahan'da Atatürk Mahallesindeki Küçük Sanayi Sitesi'nde kurulan aşı çadırında esnafa Kovid-19 aşısı yapılıyor.

Kentte vaka artışı dolayısıyla, İl Sağlık Müdürlüğünce, Vali Hüseyin Öner'in talimatıyla yoğunluğun yaşandığı noktalara aşı çadırı kuruldu.

Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Selahattin Yılmaz, AA muhabirine, bölgeye aşı çadırı kurulmasını sağlayan Vali Öner'e teşekkür ederek, "Esnafımız dükkanını kapatıp aşıya gitme zamanı yoktu. Böyle bir uygulama bizim için çok iyi oldu. Çocuklarımız okula gidecek, herkesin aşı olmasını istiyoruz. Sanayi esnafımızdan yoğun bir ilgi var. Herkes aşı olmaya çalışıyor. Biz de aşı olunması için esnafımıza yardımcı oluyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz, sağ olsunlar var olsunlar." diye konuştu.

Esnaf Ali Elden ise yapılan hizmetten dolayı ilgililere teşekkür ederek, "Aşı olmaya zamanımız ve imkanımız yoktu. Ayağımıza kadar geldiler, sağ olsunlar var olsunlar. Çok iyi hizmet, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.