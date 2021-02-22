Ardahan'da Kovid-19 tedbirlerine rağmen bir evde kumar oynayan 11 kişiye para cezası kesildi - Son Dakika

Ardahan'da Kovid-19 tedbirlerine rağmen bir evde kumar oynayan 11 kişiye para cezası kesildi
22.02.2021 15:11
Ardahan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayıp bir evde toplanarak kumar oynayan 11 kişiye toplam 49 bin 159 lira ceza kesildi.
Ardahan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayıp bir evde toplanarak kumar oynayan 11 kişiye toplam 49 bin 159 lira ceza kesildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kovid-19 önlemlerine rağmen kumar oynandığı belirlenen kent merkezine bağlı Tunçoluk köyünde bazı adreslerde denetim yaptı.
Ekipler, bir evde sokağa çıkma yasağına rağmen toplanıp sosyal mesafe kuralını da ihlal ederek kumar oynadıkları tespit edilen 11 kişiye toplam 49 bin 159 lira ceza uyguladı.
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