Ardahan'da Kovid-19 tedbirlerine uymayıp düğüne katılan 12 kişiye para cezası - Son Dakika

Ardahan'da Kovid-19 tedbirlerine uymayıp düğüne katılan 12 kişiye para cezası
Ardahan'ın Göle ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayıp katıldıkları düğünde sosyal mesafe kuralını ihlal eden 12 kişiye para cezası kesildi.
Ardahan'ın Göle ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayıp katıldıkları düğünde sosyal mesafe kuralını ihlal eden 12 kişiye para cezası kesildi.
Ardahan Valisi Hüseyin Öner'in talimatlarıyla Kovid-19'a ilişkin denetimler jandarma ve emniyet birimlerince sürdürülüyor.
Göle ilçesinde yapılan bir düğüne katılıp sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri belirlenen 12 kişiye, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince, toplam 37 bin 800 lira idari para cezası verildi.
Ceza işleminin yanı sıra ekiplerce düğünün sonlandırıldığı da belirtildi.
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