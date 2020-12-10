Ardahan'da Kovid-19 tedbirlerine uymayıp kumar oynayan 29 kişiye 91 bin lira ceza kesildi - Son Dakika

Ardahan'da Kovid-19 tedbirlerine uymayıp kumar oynayan 29 kişiye 91 bin lira ceza kesildi
10.12.2020 10:29
Ardahan'da son bir hafta içinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayıp kumar oynayan 29 kişiye 91 bin 350 lira ceza kesildi.
Ardahan'da son bir hafta içinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayıp kumar oynayan 29 kişiye 91 bin 350 lira ceza kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Kovid-19 önlemlerine rağmen kumar oynandığı belirlenen kent merkezindeki bazı iş yeri ve evlere yönelik son bir haftada yoğun denetim gerçekleştirdi.
Ekipler, denetimlerde sosyal mesafe kuralını ihlal edip kumar oynayan 29 kişiye toplam 91 bin 350 lira ceza uyguladı.
Denetimlerde, çok sayıda iskambil kağıdı ile kumarda bahis amaçlı kullanıldığı tespit edilen 9 bin liraya el konuldu.
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