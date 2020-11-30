Ardahan'da Kovid-19 tedbirlerini uymayıp evde kumar oynayan 9 kişiye para cezası - Son Dakika

Ardahan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine rağmen sosyal mesafe kuralını ihlal edip bir evde kumar oynayan 9 kişiye para cezası verildi.

Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Kovid-19 önlemlerine rağmen kumar oynandığı belirtilen kent merkezindeki bir eve giderek denetim yaptı.

Ekipler, kontrollerde evde sosyal mesafe kuralını ihlal ederek kumar oynadıkları belirlenen 9 kişiye toplam 28 bin 350 lira ceza uyguladı.

Denetimlerde, maskeye sarılı halde olan 5 bin 900 liraya da polislerce el konuldu.