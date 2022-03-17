Ardahan'da köy yolları kapandı, Posof ilçesinde okullar tatil edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Ardahan'da köy yolları kapandı, Posof ilçesinde okullar tatil edildi

17.03.2022 10:28

Ardahan'da köy yolları kapandı, Posof ilçesinde okullar tatil edildiARDAHAN Ardahan'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 33 köyün yolu ulaşıma kapandı.

Ardahan'da köy yolları kapandı, Posof ilçesinde okullar tatil edildi

ARDAHAN Ardahan'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 33 köyün yolu ulaşıma kapandı. Posof ilçesinde okullar tatil edildi.

Ardahan'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 33 köy yolu, ulaşıma kapandı. İl Özel İdare ekipleri yolların açılması için çalışma başlattı. Kapalı yollarda çalışma başlatan ekipler, köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için seferber oldu.

İl Milli eğitim müdürü Erhan Bulut, yoğun tipi ve kar nedeniyle Posof ilçesinde eğitime 1 gün ara verildiğini söyledi. Bulut, "Posof ilçesinde etkili olan yoğun tipi ve kar nedeniyle bugün eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Eğitim-öğretim uzaktan eğitim olarak yapılacaktır" dedi.

Ardahan'da köy yolları kapandı, Posof ilçesinde okullar tatil edildi
Ardahan'da köy yolları kapandı, Posof ilçesinde okullar tatil edildi
Ardahan'da köy yolları kapandı, Posof ilçesinde okullar tatil edildi

YORUMLAR
500
POSOF'TA KAR YAĞIŞI EĞİTİMİ VE ULAŞIMI ENGELLEDİ POSOF'TA KAR YAĞIŞI EĞİTİMİ VE ULAŞIMI ENGELLEDİ Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar ilkbaharda da etkisini sürdürüyor Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar ilkbaharda da etkisini sürdürüyor

okullar, Ardahan, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ardahan'da köy yolları kapandı, Posof ilçesinde okullar tatil edildi - Son Dakika


Son Dakika
10:29 Akaryakıtta indirim devam ediyor! Benzin 18, motorin 19 liralara düştü
10:23 İşinden eve gelen adam binada yabancıları görünce "Kime geldiniz?" dedi, öldüresiye dövüldü!
10:06 Bir süredir birlikte olan Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen sarmaş dolaş kameralara yakalandı!
09:58 Bağlantı noktalarından ayrılan Unkapanı Köprüsü'nün akıbeti netleşti! Derzlerin bakımı ve onarımı yapılacak
09:56 Çocuklarıyla tiyatro binasına sığındılar ve bombalanmasın diye bahçeye Rusça 'çocuk' yazdılar!
09:49 Survivor All Star'a veda eden yarışmacı Ünlüler takımındaki isim oldu
09:36 Metro arızası yolcuları perişan etti! Üsküdar-Çekmeköy seferleri bir süre yapılamadı
09:33 Rusya-Ukrayna müzakerelerinde 15 maddelik anlaşma planının ayrıntıları ortaya çıktı: Türkiye detayı gözden kaçmadı
09:19 Mayıs ayında pandemi bitecek müjdesi: Hatırlatma dozlarını 3 ayda bir yaptırmak gerekiyor
01:37 Mossad Başkanı'nın eşinin telefonuna sızıldığı iddia edildi! İran bağlantılı korsan grubundan şüpheleniliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2022 10:35:20. #1.11#
SON DAKİKA: Ardahan'da köy yolları kapandı, Posof ilçesinde okullar tatil edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement