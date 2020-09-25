Ardahan'da KÖYDES Meclis Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Ardahan'da KÖYDES Meclis Toplantısı yapıldı

Ardahan Valisi Hüseyin Öner Başkanlığında, İl Genel Meclis Üyeleri ve köy muhtarlarının katılımı ile Köylere Hizmet Götürme Birliği (KÖYDES) Meclis toplantısı yapıldı.

Ardahan'da KÖYDES Meclis Toplantısı yapıldı, System.String[]

Ardahan Valisi Hüseyin Öner Başkanlığında, İl Genel Meclis Üyeleri ve köy muhtarlarının katılımı ile Köylere Hizmet Götürme Birliği (KÖYDES) Meclis toplantısı yapıldı.

Toplantıda, KÖYDES uygulamaları kapsamında devam eden ve tamamlanan çalışmalar, köylerde sürdürülen hizmetler, 2021 planı ve bütçeyle ilgili çeşitli gündem maddeleri değerlendirildi.

Vali Öner, KÖYDES kapsamında ayrılan ödeneklerin, köylerin ihtiyaçlarının belirlenerek yerinde kullanılması ve muhtarların taleplerinin zamanında değerlendirilmesi konularında ilgililere talimatlarda bulundu. - ARDAHAN

Ardahan'da KÖYDES Meclis Toplantısı yapıldı
Ardahan'da KÖYDES Meclis Toplantısı yapıldı
Ardahan'da KÖYDES Meclis Toplantısı yapıldı

Köylere Hizmet Götürme Birliği, Ardahan, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 13:11 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Ardahan'da KÖYDES Meclis Toplantısı yapıldı - Son Dakika

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