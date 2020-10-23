Ardahan'da "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi"nin protokolü imzalandı - Son Dakika

Ardahan'da "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi"nin protokolü imzalandı

23.10.2020 13:39
Ardahan'da

Ardahan'da "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesinin protokolü törenle imzalandı.

Ardahan'da "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesinin protokolü törenle imzalandı.

Ardahan Valisi Hüseyin Ömer, Valilik toplantı salonunda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, projenin Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ziraat Bankası işbirliğinde gerçekleştirildiğini söyledi.

Projenin bölgede küçükbaş hayvancılığa önemli bir ivme kazandıracağına dikkati çeken Öner, şunları kaydetti:

"Söz konusu çalışmayla ilimizde faaliyet gösteren küçükbaş hayvancılık işletmelerine sağlanacak olan tarımsal kredi ile işletme kapasitelerinin arttırılması, yöreye özgü koyun ırklarıyla bölgesel kalkınmanın sağlanması ve ülkemiz küçükbaş hayvan varlığının arttırılması hedeflenmiştir. Projemizin bölgemiz hayvancılığına hayırlar getirmesini temenni ediyoruz."

Konuşmaların ardından Vali Öner ve Ziraat Bankası Rize Bölge Müdürü İbrahim Seyfioğlu tarafından projenin protokolü imzalandı.

Ziraat Bankası, Hüseyin Ömer, Ardahan, söz, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ardahan'da 'Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi'nin protokolü imzalandı - Son Dakika

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