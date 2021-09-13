Ardahan'da kumar oynayan 3 kişiye 4 bin 8 lira ceza kesildi - Son Dakika

Ardahan'da oyun salonunda kumar oynayan 3 kişiye 4 bin 8 lira ceza kesildi.
Kent merkezindeki oyun salonunda kumar oynatıldığı ihbarını değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, adrese operasyon düzenledi.
Burada kumar oynadığı tespit edilen 3 kişiye "Kabahatler Kanunu'na muhalefet"ten 4 bin 8 lira ceza kesildi.
Kumar oynayanlara yer sağladığı iddia edilen kişi hakkında işlem yapıldı.
Operasyonda kumarda kullanılan iskambil kağıtlarına el konuldu.
Kaynak: AA
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