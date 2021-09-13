Ardahan'da kumar oynayan 3 kişiye 4 bin 8 lira ceza kesildi - Son Dakika

Burada kumar oynadığı tespit edilen 3 kişiye "Kabahatler Kanunu'na muhalefet"ten 4 bin 8 lira ceza kesildi.

Ardahan 'da oyun salonunda kumar oynayan 3 kişiye 4 bin 8 lira ceza kesildi.

Son anketin sonuçları yayınlandı! Dar gelirli vatandaşların en çok oy verdiği parti yüzde 29.2 ile AK Parti oldu