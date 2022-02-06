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Ardahan'da kumar oynayan 4 kişiye para cezası verildi - Son Dakika

Ardahan'da kumar oynayan 4 kişiye para cezası verildi

06.02.2022 09:33
Ardahan'da kumar oynayan 4 kişiye para cezası verildi

Ardahan'da bir kıraathanede kumar oynadığı tespit edilen 4 kişiye 7 bin 276 lira ceza kesildi.

Ardahan'da bir kıraathanede kumar oynadığı tespit edilen 4 kişiye 7 bin 276 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, Kaptanpaşa Mahallesi'ndeki bir kıraathanede kumar oynatıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Denetimlerde, kumar oynadığı tespit edilen 4 kişiye "Kabahatler Kanununa Muhalefet" suçundan 7 bin 276 lira ceza uygulandı.

Kumar oynayanlara yer temin eden kişi hakkında işlem yapıldı.

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Emniyet Müdürlüğü, Ardahan, Asayiş, Kumar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ardahan'da kumar oynayan 4 kişiye para cezası verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ardahan'da kumar oynayan 4 kişiye para cezası verildi - Son Dakika
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