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Kumar oynayanlara ceza yağdı - Son Dakika

Kumar oynayanlara ceza yağdı

15.12.2021 22:43
Kumar oynayanlara ceza yağdı

Ardahan'ın Hanak ilçesinde kahvehanede kumar oynayan 7 kişiye 9 bin 648 lira para cezası kesildi.

Ardahan'ın Hanak ilçesinde kahvehanede kumar oynayan 7 kişiye 9 bin 648 lira para cezası kesildi.

İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Selamverdi Mahallesi'nde bir kıraathanede kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Kıraathaneye giden ekipler, 7 kişinin kumar oynadığını belirledi. 7 kişiye kumar oynamaktan 9 bin 648 lira para ceza uygulanırken, işletme sahibi hakkında kumar oynamak için yer temin etmek suçundan adli işlem başlatıldı. - ARDAHAN

Para Cezası, Hisarcık, Ardahan, Hanak, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kumar oynayanlara ceza yağdı - Son Dakika


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