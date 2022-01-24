Ardahan'da kumar oynayan 8 kişiye para cezası verildi - Son Dakika

Ardahan'da, polis ve jandarma ekipleri sorumluluk bölgelerinde, kumar oynadığı tespit edilen 8 kişiye 14 bin 552 lira ceza uyguladı.

Kent merkezinde Kaptanpaşa Mahallesi'ndeki bir kıraathanede kumar oynatıldığı ihbarı alan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, adrese operasyon düzenledi.

Burada kumar oynadığı tespit edilen 4 kişiye "Kabahatler Kanunu'na muhalefet"ten 7 bin 276 lira ceza kesildi.

Merkez Bağdeşen köyünde de bir kahvehanede kumar oynatıldığı ihbarı üzerine, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince adrese operasyon gerçekleştirildi.

Buradakilere de aynı kanuna muhalefetten 7 bin 276 lira ceza uygulandı.

Kumar oynayanlara yer temin eden 2 kişi hakkında ise işlem yapıldı.