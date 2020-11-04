Ardahan'da Kurallara uymayan işletmelere ceza yağdı - Son Dakika

Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü asayiş şube Müdürlüğü ekipleri tarafından dün gece Ardahan'da asayiş denetimi yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile corona virüsüyle mücadele kapsamında birçok yasak ve kısıtlama getirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere genelge ile bildirilen yasaklar çerçevesinde kolluk kuvvetlerinin de denetimleri arttı. Ancak yasaklar ve virüs tehlikesine rağmen birçok vatandaşın kurallara uymadığı tespit edildi. Yapılan denetimlerde kuralları ihlal eden işletme sahipleri ile vatandaşlara on binlerce lira ceza kesildi.

Virüsle mücadele kapsamında kahvehane, kafe, eğlence merkezi gibi sosyal alanlar Asayiş şube müdürlüğü ekiplerince denetlendi.

Ekipler tarafından yapılan işyeri denetimleri kapsamında, kurallara uymayan işletme ve şahıslara Hıfzısıhha kuralları uyarınca toplam 9.450 TL idari para cezası kesildi. - ARDAHAN