Ardahan'da kurban sevkiyatı başladı - Son Dakika

Ardahan'da kurban sevkiyatı başladı

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte Ardahan'dan büyük kentlere kurban sevkiyatına başlandı.

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte Ardahan'dan büyük kentlere kurban sevkiyatına başlandı.

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Türkiye'de hayvancılığın bel kemiklerinden biri olan Ardahan'da kurbanlık sevkiyatı başladı. Tır ve kamyonlara doldurulan büyükbaş kurbanlıklar satılacağı illere doğru yol alıyor. Ardahan İl Tarım ve Orman Müdürü Turgay Şişman, Ardahan'da bugün itibariyle kurban sevkiyatının başladığını söyledi. Şişman, Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüklerinde sevk öncesi hayvanların sağlık kontrolünden geçirildiğini ve belgelerinin incelendiğini belirtti.

Besicilerin mağdur olmaması için gerekli tüm tedbirlerin alındığını dile getiren Şişman, "Kurban Bayramı'na sayılı günler kala büyük ve küçükbaş hayvanlar başta İstanbul, Rize, Trabzon, Kocaeli, Bursa, Ankara ve İzmir olmak üzere büyük şehirlere gönderilecek. Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla hayvan nakillerinin en hızlı şekilde yapılarak, hayvan sahiplerini bekletmemek için kurum olarak gerekli tedbirleri aldık. Aşısı eksik olan ve küpesi olmayan bir tek hayvanın bile nakledilmesi mümkün değildir" şeklinde konuştu.

İstanbul'a kurbanlık götüren Aytaç Gökçek, "Sevkiyatlarımız bugün itibari ile başladı. Hayvanlarımızı İstanbul'a gönderiyorum. Hayvanların aşıları, pasaportları ve tüm işlemleri tam. Sevkleri de tamam ve inşallah zarar etmeden satarız" dedi.

Beysefa Aysın da, "Hayvan sevkiyatımız başladı ve inşallah hayırlı uğurlu olur. Alıcı da satıcı da memnun" diye konuştu. - ARDAHAN

Kurban Bayramı, İstanbul, Türkiye, Ardahan, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 12:28 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ardahan'da kurban sevkiyatı başladı - Son Dakika Ekonomi
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