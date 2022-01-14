Üye Girişi
Ardahan'da Kütüphane Sayısı Gün Geçtikçe Artıyor - Son Dakika

Ardahan'da Kütüphane Sayısı Gün Geçtikçe Artıyor

14.01.2022 10:27

Ardahan'da Kütüphane Sayısı Gün Geçtikçe ArtıyorFED tarafından bazı okullarda yürütülen kütüphane oluşturma ve kitap bağışı programı kapsamında, Tunçoluk köyü okulu ile Aşıkşenlik ortaokulunda kütüphane açılışı yapıldı.

Ardahan'da Kütüphane Sayısı Gün Geçtikçe Artıyor

ARDAHAN İstanbul ARDA-FED tarafından bazı okullarda yürütülen kütüphane oluşturma ve kitap bağışı programı kapsamında, Tunçoluk köyü okulu ile Aşıkşenlik ortaokulunda kütüphane açılışı yapıldı.

Federasyon tarafından Tunçoluk Şehit Güven Yılmaz İlk ve Ortaokulu, Göle Şehit Recep Kılıç Ortaokulu, Damal Burmadere İlk ve Ortaokulu ile Çıldır Şehit Taner Karadeniz Ortaokulunda kütüphane oluşturularak, kitaplarla donatıldı.

Tunçoluk Köyünde, Şehit Güven Yılmaz İlk ve Ortaokulu Kıyasettin Demir Kütüphanesinin açılışı için düzenlenen programa katılan Ardahan Valisi Hüseyin Öner, İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut, Federasyon Başkanı Orhan Çerkez, köy muhtarı ve köy halkının da katılımı ile açılışı gerçekleştirdi.

Kurdele kesiminin ardından kütüphaneyi gezen Vali Öner, şunları söyledi: "Ardahan il genelindeki eğitim kurumlarımızda öğrencilerimizin daha iyi eğitim alabilmeleri için gerekli olan tüm donanım ve uygulamaları devletimiz sağlamaktadır. Bu noktada ilimizin mevcut eğitim kurumlarının fiziki şartları ve sunduğu imkanlar, Türkiye ortalamasının oldukça üzerindedir. Devlet imkanlarının yanı sıra eğitim denilince heyecan duyan ve bu işe destek sağlayan STK'larımız ve iş insanlarımızın da bugün olduğu gibi zaman zaman desteklerini görüyoruz. Bu bizi oldukça mutlu ediyor. Ben bu kütüphanenin oluşturulmasında emeği geçen ARDAFED yönetim kuruluna ve katkı sağlayan tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Ardahan Dernekler Federasyonu Başkanı Orhan Çerkez'de yaptığı konuşmada, "Başlatmış olduğumuz her okula bir kütüphane projesi kapsamında bugün 4 adet kütüphanenin açılışını gerçekleştiriyoruz. Biliyorsunuz insan hayatında kütüphane çok önemli bir yere sahip. Kitap bilimin ve teknolojinin temel unsurudur. Bilgi kaynaklarının tümü kütüphanelerde bulunur. Herkesin evinde bir kütüphane vardır ama zengin bir kütüphane yoktur. İnsanlar istedikleri bilgi ve belgelere burada ulaşır. Bu kapsamda bizlere destek olan tüm hayırseverlere çok teşekkür ediyorum" Dedi.

Açılışların ardından öğrencilerle birlikte kütüphanede 10 dakika kitap okuma etkinliği yapıldı.

Ardahan'da Kütüphane Sayısı Gün Geçtikçe Artıyor
Ardahan'da Kütüphane Sayısı Gün Geçtikçe Artıyor
Ardahan'da Kütüphane Sayısı Gün Geçtikçe Artıyor

YORUMLAR
500

Aşıkşenlik, Ardahan, Kitap, Fed, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ardahan'da Kütüphane Sayısı Gün Geçtikçe Artıyor - Son Dakika


Şampiyonluk yolunda bir bomba transfer daha! Trabzonspor, 4. imzayı Yusuf Erdoğan'a attırdı Şampiyonluk yolunda bir bomba transfer daha! Trabzonspor, 4. imzayı Yusuf Erdoğan'a attırdı         
10:20
Son Dakika! 2021 yılında Türkiye'nin tamamında 1 milyon 491 bin konut satıldı Son Dakika! 2021 yılında Türkiye'nin tamamında 1 milyon 491 bin konut satıldı         
10:12
İstanbul'un göbeğindeki 31 katlı plazadan atlayarak canına kıydı İstanbul'un göbeğindeki 31 katlı plazadan atlayarak canına kıydı         
09:52
45'lik Gülşen, bu sefer de cesur yırtmaç detaylı elbisesiyle "devam" dedi 45'lik Gülşen, bu sefer de cesur yırtmaç detaylı elbisesiyle "devam" dedi         
09:29
Trafik kazasında sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül'den hüzünlü paylaşım: Zaman kavramım yok Trafik kazasında sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül'den hüzünlü paylaşım: Zaman kavramım yok         
08:24
Senem Kuyucuoğlu hemcinsiyle aşka geldi! Dudak dudağa pozunu paylaştı Senem Kuyucuoğlu hemcinsiyle aşka geldi! Dudak dudağa pozunu paylaştı         
07:52
Barışmayı reddeden 43 yaş küçük sevgilisi İbrahim Tatlıses'i çıldırttı Barışmayı reddeden 43 yaş küçük sevgilisi İbrahim Tatlıses'i çıldırttı         
21:00
Marc Gonzalo'nun görevine 24 saatte son verildi Marc Gonzalo'nun görevine 24 saatte son verildi         
19:22
Marmaray'da intihar! Raylara atlayan kadın, trenin altında kalarak can verdi Marmaray'da intihar! Raylara atlayan kadın, trenin altında kalarak can verdi         
17:50
Aleyna'nın not yazarak ölümünden sorumlu tuttuğu iş insanı 3 suçtan yargılanacak Aleyna'nın not yazarak ölümünden sorumlu tuttuğu iş insanı 3 suçtan yargılanacak         
17:26
Köfteci minibüsünü kundakladılar! Kredi çekerek aldığı ekmek teknesi küle dönen kadın isyan etti Köfteci minibüsünü kundakladılar! Kredi çekerek aldığı ekmek teknesi küle dönen kadın isyan etti         
16:00
Öpüşme çıkışıyla konuşulan Alişan, Cennet Mahallesi'ndeki yatak sahnesini anlattı: Öpüyormuş gibi yaptım Öpüşme çıkışıyla konuşulan Alişan, Cennet Mahallesi'ndeki yatak sahnesini anlattı: Öpüyormuş gibi yaptım         
15:59
Merkez Bankası rezervleri bir haftada 1,6 milyar dolar azaldı Merkez Bankası rezervleri bir haftada 1,6 milyar dolar azaldı         
15:41
Sarı kırmızılıların yeni tercümanı Marc Gonzalo Martinez kriz çıkarttı! Taraftardan "Görevine son verin" çağrısı Sarı kırmızılıların yeni tercümanı Marc Gonzalo Martinez kriz çıkarttı! Taraftardan "Görevine son verin" çağrısı         
15:40
Komşusuna yardım etmek isteyen vatandaşın acı sonu! Elektrik akımıyla feci şekilde can verdi Komşusuna yardım etmek isteyen vatandaşın acı sonu! Elektrik akımıyla feci şekilde can verdi         
14:48
Cumhurbaşkanı "Daha adaylarının kim olduğu belli değil" demişti! Kılıçdaroğlu: Önce o sandığı getiriyorum Bay Kemal desin! Cumhurbaşkanı "Daha adaylarının kim olduğu belli değil" demişti! Kılıçdaroğlu: Önce o sandığı getiriyorum Bay Kemal desin!         
14:17
Dünya diken üstünde! Omicron varyantının neden çok büyük bir tehdit? İşte bilim insanlarının dikkat çektiği 6 madde Dünya diken üstünde! Omicron varyantının neden çok büyük bir tehdit? İşte bilim insanlarının dikkat çektiği 6 madde         
13:36

Son Dakika Haberleri
10:15 Elçin Sangu'ya açtığı milyonluk davayı kazanan Başay Okay konuştu: Ben bu parayı hak ettim
10:11 Son Dakika! 2021 yılında Türkiye'nin tamamında 1 milyon 491 bin konut satıldı
10:10 Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı! İşte o veriler
10:07 Bunu da gördük! Arabalardan mazot çalınmaya başlandı!
10:00 Bu ne açgözlülük? Kirayı 1200 TL'den 4000 TL'ye çıkarmak isteyen ev sahibi, kiracıları ikna edemeyince kapıyı baltayla kırdı
09:51 İstanbul'un göbeğindeki 31 katlı plazadan atlayarak canına kıydı
09:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan neden Öcalan dedi? İmralı'dan yeni mektup mu geliyor?
09:29 45'lik Gülşen, bu sefer de cesur yırtmaç detaylı elbisesiyle "devam" dedi
09:27 "Millet İttifakı tıkandı" dedi, Davutoğlu, iki lidere yeni ittifak tasarımı önerdi!
09:08 GoHomeBurakElmas" etiketi dünya gündeminde birinci sıraya oturdu! Galatasaray taraftarı "git" diyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2022 10:37:56. #1.12#
SON DAKİKA: Ardahan'da Kütüphane Sayısı Gün Geçtikçe Artıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement