Ardahan'da Lapa Lapa Kar Şaşırttı
48 dakika önce
ARDAHAN'da nisan ayında yağan lapa lapa kar yağışı şaşırttı.
ARDAHAN'da nisan ayında yağan lapa lapa kar yağışı şaşırttı.
Akşam saatlerinde işlerinden evlerine giden vatandaşlar etkili olan kar yağışı sürpriziyle karşılaştı. Nisan ayında yağan kar yağışı altında yürüyen vatandaşların birçoğu bu anı çektikleri fotoğraflarla ölümsüzleştirdi. Öz çekim yapan Ardahan
'lılar "Nisan ayına rağmen kar yağıyor, Üzülelim mi yoksa sevinelim mi bilmiyoruz. Ancak Kar
yağışı Ardahan'a yakışıyor" dediler. - Ardahan
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 09:50 Kaynak: DHA
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