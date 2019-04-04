Son Dakika Haberleri: Ardahan'da Lapa Lapa Kar Şaşırttı

Ardahan'da Lapa Lapa Kar Şaşırttı

48 dakika önce

ARDAHAN'da nisan ayında yağan lapa lapa kar yağışı şaşırttı.

Ardahan'da Lapa Lapa Kar Şaşırttı, System.String[]
ARDAHAN'da nisan ayında yağan lapa lapa kar yağışı şaşırttı.

Akşam saatlerinde işlerinden evlerine giden vatandaşlar etkili olan kar yağışı sürpriziyle karşılaştı. Nisan ayında yağan kar yağışı altında yürüyen vatandaşların birçoğu bu anı çektikleri fotoğraflarla ölümsüzleştirdi. Öz çekim yapan Ardahan'lılar "Nisan ayına rağmen kar yağıyor, Üzülelim mi yoksa sevinelim mi bilmiyoruz. Ancak Kar yağışı Ardahan'a yakışıyor" dediler. - Ardahan

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 09:50 Kaynak: DHA

Ardahan, Kar, Güncel
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