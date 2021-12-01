Ardahan'da lapa lapa kar yağdı, her yer beyaza büründü - Son Dakika

- Ardahan'da lapa lapa kar yağdı, her yer beyaza büründü

ARDAHAN - Ardahan'da gece başlayan ve sabaha karşı etkisini gittikçe artıran kar yağışı sonrası kent beyaza büründü.

Ardahan'da lapa lapa yağan kar sonrası çatılar, ağaçlar ve otomobilin üzerleri beyaz örtüyle kaplandı. Kent merkezine 30 santimi aşan kar yağışının olması nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Sabah işe gitmek için evden çıkan vatandaşlar, kar yağışı nedeniyle gidecekleri yerlere ulaşmakta zorluk çekerken, özellikle sokak aralarında birçok araç karda mahsur kaldı.

Ana arterlerde kar küreme çalışmaları sürerken, belediye ekipleri de kaldırımları temizliyor. Ahmet Karadayı, Uzun bir aradan sonra ilk defa böylesine kar yağıyor. Güne karla uyandık. Karla kaplanan araçlarımızı ve işyerlerimizin önünü temizliyoruz. Kar berekettir" dedi.

Kar yağışı sonrası karla kaplı aracını temizleyen Ahmet Karadayı, "Uzun bir aradan sonra ilk defa böylesine kar yağıyor. Güne karla uyandık. Karla kaplanan araçlarımızı ve işyerlerimizin önünü temizliyoruz. Kar berekettir" dedi.