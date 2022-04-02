Ardahan'da marketlerde KDV indirimi denetimi yapıldı - Son Dakika

Ardahan'da temizlik malzemelerindeki KDV indirimine ilişkin denetim yaptı.

Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, kentteki marketlerde, temizlik malzemelerindeki KDV oranının yüzde 18'den yüzde 8'e düşürülmesinin etiketlere yansıyıp yansımadığını denetledi.

Ekipler, denetledikleri marketlerde ürünleri kasadan geçirerek etiket fiyatı ile kasadaki fiyatını karşılaştırdı.

Denetimlerde marketlerin genel olarak düzenlemeye uyduklarının görüldüğü belirtildi.

Yetkililer, vatandaşların alışverişlerinde bu ürünlerde KDV indirimi yapılıp yapılmadığına dikkat etmelerini isteyerek, indirimin fiyata yansıtılmaması halinde kendilerine şikayette bulunmasını talep etti.